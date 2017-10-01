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Миротворцы на Донбассе: Геращенко объяснила, почему Россия предложила свой план
Российская Федерация предложила свой вариант размещения миротворцев на Донбассе, потому что знала, что мировые партнеры Украины никогда на него не пойдут. Таким образом, она пыталась оттянуть время.
Об этом рассказала член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, пишет ТСН.
Она подчеркнула, что предложение РФ является гибридным.
"В действительности Российская Федерация, президент России сбросили такое гибридное, суррогатное предложение относительно миротворцев, которые вроде бы должны размещаться только на линии соприкосновения и охранять миссию ОБСЕ, что есть абсолютная чушь. Нет ни одной миротворческой миссии, мандат которой заключался бы в том, чтобы охранять другую миссию. Поэтому было заброшено это суррогатное предложение, осознавая, что никогда мировые партнеры Украины, члены Совбеза ООН на такое не согласятся. И это было сделано просто для того, чтобы оттянуть время", - сказала Геращенко.
"Минские соглашения направлены на восстановление мира на Донбассе. И ключевой пункт Минских соглашений - это политика компонента. Но заканчиваются Минские соглашения тем, что Украина должна получить доступ к украинско-российской границе и восстановить там присутствие наших пограничников. Поэтому на самом деле мы имеем уже сегодня начинать борьбу за нашу границу", - добавила она.
Теги: Россия, Донбасс, Ирина Геращенко, план, миротворцы
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