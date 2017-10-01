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На Буковине еноты-циркачи разгромили магазин
В городе Сторожинец Черновицкой области еноты из передвижного цирка ночью пробрались в магазин и учинили там погром, сообщает Апостроф.
Инцидент произошел 30 сентября в магазине "Людмила". Когда утром хозяйка магазина Людмила Карп открыла двери, увидела в торговом зале беспорядок и двух больших енотов, сидящих возле прилавка.
Вооружившись веником Карп решила выгнать животных из магазина. Один енот быстро выбежал на улицу, а второй "на прощание" поцарапал женщине ногу.
Судя по фото с места происшествия, еноты лакомились колбасой, сыром и сладостями, а также опрокинули на пол несколько бутылок алкоголя. Ущерб оценивается в 46 тысяч гривен.
Прямо напротив магазина располагается передвижной цирк. Однако администратор развлекательного заведения заверил, что животные не могли сбежать. В то же время Карп уверена, что это именно цирковые еноты, так как таких животных в городе до этого не видели. Женщина говорит, если администрация не возместит ущерб, она будет обращаться в полицию.
Теги: цирк, магазин, погром, енот
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