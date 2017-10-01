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Почему в Украине стремительно дорожают продукты: названы главные причины
В Ассоциации продуктов питания, которая отслеживает стоимость подавляющего большинства продуктов, утверждают, что в рознице подешевели только гречка и яйца (на 16% и 15% соответственно). На все остальные продукты цены растут.
Как сообщает издание strana.ua, со ссылкой на профильную ассоциацию, по состоянию на середину сентября, больше всего подорожали свинина и говядина - на 31,5 грн. за кг. То есть, мяса дешевле 100 грн за кг в Украине найти уже невозможно.
По информации издания, до конца года еда может подорожать еще, как минимум, на 5-7%, а в следующем году - еще на 10%.
Подорожание связано с целым комплексом причин.
Среди объективных факторов - это неблагоприятные погодные условия, которые, среди прочего, привели к удорожанию овощей и фруктов, а также африканская чума свиней и снижение поголовья скота, с которым связывают подорожание мяса.
Повышение цен на молочные продукты поясняется неблагоприятной ценовой конъюктурой, в частности, удорожанием молочных жиров на мировых рынках, которое, к слову, выгодно украинским производителям, но приводит к снижению предложения внутри страны.
Кроме того, растут цены на топливо, а значит повышаются транспортные расходы, что также приводит к росту цен.
Однако главной причиной подорожания является увеличившася фискальная нагрузка на бизнес, а также отмена контроля над стоимостью продуктов со стороны Кабмина. Последнее обстоятельство, к слову, привело к быстрому росту цен на курятину и яйца.
Источник: sud.ua
Теги: Украина, Донбасс, цена, продукты
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