- Сегодня начали действовать льготные тарифы на свет для домов с электроотоплением13:44
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- «Это ужасно». DZIDZIO попал в тюрьму13:05
- Профицит платежного баланса Украины вырос в 2,4 раза12:25
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- В Украине подготовлена программа по аренде жилья с правом выкупа11:07
- НАЙЕМ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОРОШЕНКО ПРОДАЕТ ОКРУГА НА ДОНБАССЕ10:27
- Осужденный оккупантами Умеров: "Я определенно не буду делать никаких призывов к помилованию"10:04
- В Запорожье фестиваль равенства пытались сорвать люди в балаклавах, есть пострадавшие09:49
- В Крыму после российской аннексии происходит "катастрофический рост смертности"09:07
Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн
У украинского школьного образования – женское лицо. В стране около 440 тысяч учителей. Среди них 85% женщин и 15% мужчин. Заработок украинского педагога зависит от стажа и надбавок. Минимальная зарплата учителя без опыта – 4345 гривен, учителя высшей категории – 7483 грн. Сайт "Сегодня" узнал, как выглядит среднестатистический украинский учитель.
Сколько зарабатывают учителя
Зарплата учителя зависит от ставки, надбавок, вознаграждения за добросовестный труд. Поэтому у каждого учителя – разная зарплата. По данным Министерства образования, в среднем по Украине зарплата учителя со всеми надбавками может быть от 4345 грн у педагога без стажа работы до 7483 грн у учителя высшей категории.
Сколько зарабатывает учитель:
• без стажа работы: в общеобразовательной школе – 4345 грн; в гимназии, лицее, интернате – 4807 грн, в специализированной школе – 5323 грн.
• со стажем работы от 3 до 10 лет: в общеобразовательной школе – 5136 грн, в гимназии, лицее, интернате – 5663 грн, в специализированной школе – 6340 грн.
• первой категории: в общеобразовательной школе – 6371 грн, в гимназии, лицее, интернате – 7009 грн, в специализированной школе – 7710 грн.
• высшей категории: в общеобразовательной школе – 7483 грн, в гимназии, лицее, интернате – 8243 грн, в специализированной школе – 8919 грн.
То, что получают учителя от государства – мизер, комментирует эксперт по образованию "Украинского института будущего" Николай Скиба. Эти доходы не дают возможности достойно жить, развиваться как личность. Но учителя пытаются увеличить доходы за счет репетиторства. Чем крупнее город – тем больше возможности себя обеспечить.
"С учетом возможности заниматься репетиторством – учитель в большом городе – средний класс. Все зависит от инициативности. Учителя сегодня выкручиваются как могут", – говорит эксперт.
Ситуацию должен изменить новый закон "Об образовании". Педагогам обещают поэтапно повысить зарплату до трех прожиточных минимумов (на сегодня это 9600 грн), а также надбавку в 20% за добровольную сертификацию. Для учителей сел в законе прописано бесплатное жилье и проезд. Эти нормы улучшают материальное положение учителей, но и делают их зависимыми от Кабмина и местных органов властей, считает Скиба.
Украинские учителя стареют
Каждому пятому учителю в Украине – 41-50 лет. За ними идут учителя возрастом 51-60 год – таких 15,56%. Меньше всего молодых педагогов: 14,8% – 31-40 летних, 11% учителей до 30 лет. Молодежь не видит в работе учителя престижа. На педагогов поступают по остаточному принципу. Это заметно и по результатам ВНО, с которыми абитуриенты поступают в педагогические вузы.
Существует нехватка молодых специалистов и специалистов в естественных предметах – биология, химия, физика, математика. Молодежь с математическими способностями уходит в ИТ – это почти аксиома, говорит Скиба: "Педагогические вузы уже не рассчитывают на лучших выпускников школ. Работа учителя – не престижная среди одаренной молодежи. Поэтому вузы набирают тех, кто есть – абитуриентов с достаточно низкими балами ВНО. И эту проблему нужно решать".
Есть не только внешняя проблема с нехваткой хороших учителей, но и внутренняя. Есть школы, куда молодых не пускают. В школах старые учителя вытесняют молодых. Изменить ситуацию должны нормы нового закона. Должность директора станет конкурсной и максимум на два срока по шесть лет.
"Это приведет новую когорту управленцев. Но это долгий путь и в ближайшее время эта проблема будет оставаться", – говорит эксперт.
Работа учителя теряет уважение
Хуже всего к работе учителя относятся киевляне. В опросе GfK, только 56% жителей столицы назвали работу учителя важной. Тогда как на западе Украины этот показатель превышает 80%, на востоке – 85%, на юге – 75%, в центре – 74%. Уважение к учителю зависит от размеров населенного пункта. В городах, где проживает от 51 до 100 тыс. человек, важной работу учителей назвали 92%, в городах с более полумиллионным населением – только 66%.
"Большинство учителей испытывают недостаточное уважение общества к их работе. Исследование GfK доказывает, что они не ошибаются. Ситуацию нужно срочно менять, ведь от учителей зависит, насколько конкурентоспособными, уверенными, открытыми вырастут новые поколения", – комментирует председатель общественного союза "Освитория" Зоя Литвин.
Также исследование показало – женщины ценят учителей больше, чем мужчины – 78% против 72%. А старики – больше, чем молодежь: 80% – в группе старше 60 лет, 74% – среди 30-39-летних и только 67% – среди молодежи 16-19 лет.
В больших городах у людей больше социальных контактов, больше источников информации. Поэтому социальный статус учителя как ключевого источника знаний о мире снижается, поясняет директор киевской школы №148 Сергей Горбачев. С развитием новых возможностей, в частности интернета, учителя теряют свою прежнюю роль.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, учитель, школа, зарплата, лицей, гимназия
- Увеличилось количество боевиков пересекающих неподконтрольную Украине территорию11:48
- Руководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК11:23
- В Мариуполе задержали серийных грабителей10:48
- В АВДЕЕВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА СГОРЕЛ ДОМ20:48
- Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО19:45
- Боевик из батальона "Призрак" получил 10 лет тюрьмы19:23
- «Мариуполь» проиграл заключительный матч 1 круга Премьер-Лиги17:56
- В «ЛНР» шахтеров и металлургов набирают в «элитные» саперы16:49
- Полицейский пес Туман из Мариуполя стал чемпионом16:08
- Половину похищенных на оккупированном Донбассе людей убили, - правозащитники15:48
- Сегодня начали действовать льготные тарифы на свет для домов с электроотоплением13:44
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- «Это ужасно». DZIDZIO попал в тюрьму13:05
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Профицит платежного баланса Украины вырос в 2,4 раза12:25
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Увеличилось количество боевиков пересекающих неподконтрольную Украине территорию11:48
- Руководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК11:23
- В Украине подготовлена программа по аренде жилья с правом выкупа11:07
- Украинcких тяжелоатлетов на год отстраннили от международных соревнований11:00
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба18:04
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье14:43
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- К оккупированному Донбассу приближается огромная колонна грузовиков
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку
- Ученые сделали неожиданное заявление об аквариумных рыбках