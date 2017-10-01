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Профицит платежного баланса Украины вырос в 2,4 раза

01.10.2017 12:25
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Профицит платежного баланса Украины вырос в 2,4 раза

Платежный баланс Украины в январе-августе 2017 года сведен с профицитом на уровне $1,282 млрд, что в 2,4 раз выше профицита за аналогичный период предыдущего года на уровне $533 млн. Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

В частности, в августе платежный баланс сведен с профицитом на уровне $518 млн, что в 32 раза выше профицита годом ранее.

Согласно последним данным, дефицит счета текущих операций составил $226 млн в августе и $2,083 млрд – в январе-августе 2017 года.

Поступления по финансовому счету составили $743 млн в августе и $3,355 млрд – в январе-августе. Напомним, что платежный баланс Украины в 2016 году был сведен с профицитом на уровне $1,346 млрд, что в 1,6 раза больше профицита за 2015 год в размере $849 млн.

Источник: journalist.today



Теги: Украина, Донбасс, НБУ, бюджет
 
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