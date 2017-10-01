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В Днепре полицейских подозревают в сбыте краденых кабелей

01.10.2017 17:46
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В Днепре полицейских подозревают в сбыте краденых кабелей

Полицейские получили 380 тысяч гривен неправомерной выгоды.

В Днепре двоим патрульным полиции сообщили о подозрении в сбыте краденых кабелей на 380 тысяч гривен. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Как сообщили в прокуратуре, в мае 2017 года командир роты и инспектор патрульной полиции в Днепре обнаружили напротив здания оставленный похитителями кабель, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью – Днепропетровскому заводу медоборудования. Злоупотребляя властью с целью получения неправомерной выгоды, они не передали его следственно-оперативной группе, а сбыли неустановленным лицам.

Одного из полицейских арестовали. Местонахождение другого подозреваемого устанавливается.

Источник: korrespondent.net



Теги: Донбасс, кабель, Днепр, полицейский
 
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