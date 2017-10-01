В Крыму после российской аннексии происходит "катастрофический рост смертности"

01.10.2017 09:07

Спустя три года после так называемого "присоединения Крыма к России" на полуострове резко ухудшилась демографическая ситуация. Об этом сообщают "Новости Крыма".

Как пишет доктор медицинских наук, профессор, председатель ассоциации независимых ученых «Россия XX–XXI» Игорь Гундаров, за четыре года количество избыточно умерших в Крыму по сравнению с уровнем 2013 года превысило 9,4 тысячи человек. Для сравнения: военные потери в Донецке, Луганске и на юго-востоке Украины за это время составили около 10 тысяч человек.

Источником представленных данных являются официальные публикации Росстата. Так, рост смертности имел эпидемический характер по всей территории республики. В городах прирост составил: в Феодосии 13%, Симферополе – 12%, Евпатории – 6%, Ялте – 5%.

Впервые за историю демографии скорость роста женской смертности превысила мужскую. Если в 2014 году на 1000 мужчин 35–59 лет насчитывалось 1256 женщин этого возраста, то в 2015 году их оказалось всего 982, то есть на 28% меньше. Объяснений этому парадоксу в рамках классических медико-демографических концепций нет.

Сообщается также, что в 2015 году преступность в Крыму увеличилась на 53%, в Севастополе – на 45%. Наибольший подъем имели экономические преступления – на 143% (!), в том числе вымогательство – на 70%, кражи – на 32%, грабежи – на 11%, хулиганство – на 29%.

«Вал накопившихся психосоциальных проблем привел к снижению рождаемости. Из-за этого скорость депопуляции (вымирания) населения увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2012 годом – от 1,4 до 3,1%. Налицо опасность гуманитарной катастрофы, угрожающей имиджу присоединения Крыма к России», – констатировал Гундаров.