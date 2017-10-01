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В Украине подготовлена программа по аренде жилья с правом выкупа
По инициативе Государственного ипотечного учреждения, Кабмин может разрешить украинцам арендовать жилье с правом выкупа. Соответствующая программа уже разработана.
Однако право на такой лизинг получит не каждый. Стать владельцем жилья можно будет через 20 лет при условии умеренных ежемесячных выплат, передает ТСН.
В рамках пилотного проекта первые 100 квартир планируют «раздать» в Киеве уже к концу текущего года, а в 2018-м чиновники планируют охватить программой все регионы страны.
Пока она будет работать для обеспечения жильем воинов АТО. В дальнейшем на очереди работники бюджетной сферы, а в гораздо более отдаленной перспективе участие в программе станет доступно для всех желающих.
При этом застройщики скептически отнеслись к данной инициативе, так как цена, по которой государство планирует выкупать жилье (10 тыс. грн за 1 кв. м), — нереальна.
Теги: Донбасс, аренда, жилье, выкуп
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