В Запорожье фестиваль равенства пытались сорвать люди в балаклавах, есть пострадавшие

01.10.2017 09:49

Фестиваль равенства в Запорожье состоялся уже второй раз. И вновь продемонстрировал, что до толерантности горожанам еще далеко. В результате стычек пострадали две девушки. Ведется расследование.

Участники фестиваля собрались 30 сентября в запорожском арт-центре «LOFT Млин». Несколько десятков молодых людей в спортивных костюмах и балаклавах, скрывающих лица, намеревались сорвать мероприятие, не пропуская горожан к входу. Себя они позиционировали как сторонников традиционных отношений мужчин и женщин в семье, а организаторов фестиваля обвиняли в пропаганде в Украине гомосексуализма и однополых браков. Правоохранители пытались предотвратить стычки и провокации, но это удавалось не всегда. Так, на двух девушек, пытавшихся попасть на фестиваль, обрушился град ударов противников «гей-парадов».

«Для охраны общественного порядка было задействовано около 70 сотрудников полиции, — сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Запорожской области. — Когда с остановки «Автовокзал» на мероприятие шли две девушки, к ним подошло несколько человек из толпы и начали избивать. Когда полиция их разняла, остальные представители толпы воспользовались газовыми баллончиками, петардами и фаерами.

В результате в Коммунарское отделение полиции было доставлено 17 человек, часть из которых несовершеннолетние, поэтому в отделение полиции также были приглашены их родители.

Составлены административные протоколы по ст. 184 КУоАП. Кроме этого по данному факту открыто уголовное производство по признакам ч 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Обеих девушек с телесными повреждениями доставили в больницу".

Источник: fakty.ua