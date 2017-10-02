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Експерт розповів, чому Україні варто забути про вугілля з Польщі
Експерт Валентин Землянський, який є директором енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України, переконаний,що Україні не вдасться купувати вугілля у Польщі для того, щоб накопичити необхідні запаси напередодні початку опалювального сезону, тому що ця країна сама планує його імпортувати, інформує replyua.net. Зокрема, аналітик зауважив, що не так давно Варшава почала імпорт дефіцитного палива зі Сполучених Штатів, а ще раніше активізувала його закупку в Росії.
«Протягом першого півріччя поточного року Польща майже в два рази збільшила імпорт вугілля з Росії. На думку польських фахівців, підставою для цього стало виснаження запасів у родовищах та відповідний рівень інвестицій в розвиток вуглевидобувної промисловості країни. І беручи до уваги факт того, що Польща давно вже перестала «грати» в соціалістичну зрівнялівку з ручним регулюванням цін на енергоресурси, у порівнянні з Україною,яка у цьому питанні досі «грішить», і вартість польського вугілля давно співпадає з вартістю імпорту», - зазначив експерт.
Валентин Землянський також підкреслив, що перші ознаки занепаду галузі почали з’являтися три роки тому. «Зниження вартості вугілля, в сукупності з тиском з боку ЄС щодо дотримання екологічних норм і складні геологічні умови залягання стали причиною різкого падіння рівня видобутку вугілля (на 20%)»,- заявив він.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, уголь
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