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Гордон: «Если Украина продолжит брать деньги у МВФ, их будут возвращать наши внуки»
Украина является богатой страной, которой не нужны миллиарды от кредиторов, и, если Киевпродолжит брать транши от Международного валютного фонда, эти деньги придется долгие годы выплачивать нашим детям и внукам. Как передает replyua.net со ссылкой на «Гордон», об этом заявил журналист Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания.
«То, что Украина постоянно стоит с протянутой рукой и берет деньги у Международного валютного фонда, – не просто плохо. Это отвратительно. Стране не нужны деньги. Украина – богатая страна, я об этом говорил и продолжаю говорить. Если бы ее так не щипали, если бы чиновники и депутаты так не кромсали государственный бюджет, а учились бы зарабатывать другими способами – Украине не нужно было бы брать кредиты МВФ», - заявил журналист. По его мнению, все кредиты, которые берет Украина, являются бомбами замедленного действия, и нашим внукам придется снять последнюю рубаху, чтобы расплатиться по этим долгам.
Гордон убежден, что Украина может развиваться без этих денег, однако продолжает вгонять себя в огромные долги, и такой процесс является тупиковым с точки зрения развития страны. «Я категорически против заимствования денег у любых международных организаций, в том числе у МВФ. Украина может справиться сама, в стране много денег», - считает Гордон.
Теги: Украина, Донбасс, МВФ
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