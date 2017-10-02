Гордон: «Если Украина продолжит брать деньги у МВФ, их будут возвращать наши внуки»

02.10.2017 15:48

Украина является богатой страной, которой не нужны миллиарды от кредиторов, и, если Киевпродолжит брать транши от Международного валютного фонда, эти деньги придется долгие годы выплачивать нашим детям и внукам. Как передает replyua.net со ссылкой на «Гордон», об этом заявил журналист Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания.



«То, что Украина постоянно стоит с протянутой рукой и берет деньги у Международного валютного фонда, – не просто плохо. Это отвратительно. Стране не нужны деньги. Украина – богатая страна, я об этом говорил и продолжаю говорить. Если бы ее так не щипали, если бы чиновники и депутаты так не кромсали государственный бюджет, а учились бы зарабатывать другими способами – Украине не нужно было бы брать кредиты МВФ», - заявил журналист. По его мнению, все кредиты, которые берет Украина, являются бомбами замедленного действия, и нашим внукам придется снять последнюю рубаху, чтобы расплатиться по этим долгам.



Гордон убежден, что Украина может развиваться без этих денег, однако продолжает вгонять себя в огромные долги, и такой процесс является тупиковым с точки зрения развития страны. «Я категорически против заимствования денег у любых международных организаций, в том числе у МВФ. Украина может справиться сама, в стране много денег», - считает Гордон.