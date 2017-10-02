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Эксперт пояснил, как Украина может обойти вето РФ в ООН по миротворцам на Донбассе
В беседе с журналистами издания «Сегодня» Николай Снугуровский, являющийся директором военных программ Центра Разумкова, пояснил, как Киев может обойти вето Москвы в Совбезе ООН относительно введения на оккупированные территории Донбасса миротворческого контингента, сообщает replyua.net.
«Не стоит забывать о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 357 «Единство ради мира», принятой в далеком 1950 году. Согласно ей, если члены Совета безопасности ООН не могут принять определенное решение в связи с вето одной из стран, являющейся его участницей, то Совбез, согласно решению семи любых его членов из пятнадцати имеют возможность обращения в Генассамблею ООН. Решения о признании той или другой страны стороной конфликта принимается 2/3 голосов Генассамблеи», - отметил Сунгуровский. В то же время, эксперт считает, что уровень поддержки Украины в Генассамблее ООН сокращается.
«Как известно, относительно первой резолюции о территориальной целостности Украины от марта 2014 года из 193 стран-членов ООН 100 проголосовали «за», 11 — «против», 58 стран решили воздержаться, и 24 страны не голосовали. В ходе голосования относительно Крыма в декабре минувшего года, то «за» голосовали 70, «против» – 26, «воздержалось» – 77 и 20 стран не участвовало в голосовании. Это означает, что Украину начали меньше поддерживать», - говорит эксперт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ООН, миротворцы
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