Контроль доходов украинцев: кого и почему банки проверят первыми

02.10.2017 14:39

С сентября 2017 года, в соответствии с требованиями НБУ, банки ужесточили требования к верификации доходов граждан.

Это обусловлено изменениями в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга.

Согласно документу, операции физических лиц на сумму более 150 тысяч гривен подпадают под финансовый мониторинг. При этом банк вправе затребовать документальное подтверждение источника происхождения денег клиента. Граждане обязаны не только отвечать на все вопросы банковского менеджера, но и предъявить необходимые документы.

К примеру, достаточным подтверждением будет справка о доходах либо копия декларации о получении доходов за прошлый год с отметкой налоговой инспекции. Если декларация на подавалась, банк запросит у клиента информацию о его доходах и уплаченных налогах, заверенную в налоговой инспекции.

В том случае, если банк признает операцию рискованной, то согласно норматиивам НБУ, учреждение не только откажет в проведении этой операции, но и сообщит о попытке ее проведения.

И хотя напрямую банк не будет сообщать в Государственную фискальную службу (ГФС) о действиях отдельного клиента, обобщенные сведения о рискованных операциях, попавшие на контроль в Госфинмониторинг, кроме других контролирующих органов, будут направлены и в Государственную фискальную службу.

Например, за первое полугодие 2017 года Госфинмониторинг отправил в ГФС 41 обобщенный материал и 18 дополнительных обобщенных материалов.

Источник: https://from-ua.com