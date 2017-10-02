Последние новости раздела
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ21:58
- Космос покорят три украинские ракеты21:45
- Кабмин передумал публиковать стоимость газа для украинцев21:30
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания21:16
- Пополнение в ХК «Донбасс»: форвард Александр Костиков подписал контракт с донецким клубом20:45
- В ГПУ обнародовали доказательства против чиновников МВД по делу расстрела Майдана19:58
- Правила получения наследства: внесена значимая поправка19:45
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- Рева подсчитал, как изменится минимальная пенсия в Украине19:15
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ
02.10.2017 21:58
С 1 октября вступил в силу тариф, который позволяет платить 90 копеек за кВ/час некоторым потребителям.
Речь идет о жилых домах, в которых установлены электрокотлы, а также о квартирах, владельцы которых отрезали центральное отопление и отключили газ. Низкая тарификация будет начисляться в отопительный период, с октября по апрель.
Еще больше сэкономить можно, если в доме с электроотоплением установлен двузонный счетчик. Такой прибор «намотает» ночью лишь 45 копеек за каждый кВТ/час (с 23.00 до 7.00).
Для того, чтобы воспользоваться таким низким тарифом, необходимо уведомить о смене отопительного прибора, оформив это документально. Необходимо внести информацию о льготе в договор.
Автор статьи: Алина Шкода
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, электричество, тариф
Читайте также:
- 4 дня без электричества! В Мариуполе 265 домов остаются без электроэнергии
- Український електрик став мільйонером за один день
- Россия решила пойти на переговоры с Украиной: Крыму нужно электричество
- "Это диверсия, нас хотят уничтожить": с боевиками Плотницкого в Луганске случился припадок после известия об отключении электричества
- Зимой украинцам будут отключать свет
- "Чем меньше света - тем быстрее просветление" или крымские города намерены проситься назад в Украину
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ21:58
- Космос покорят три украинские ракеты21:45
- Кабмин передумал публиковать стоимость газа для украинцев21:30
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания21:16
- Ученые получили Нобелевскую премию благодаря мухам20:58
- Пополнение в ХК «Донбасс»: форвард Александр Костиков подписал контракт с донецким клубом20:45
- Астроном предсказал, что вскоре люди обнаружат инопланетян20:30
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- В ГПУ обнародовали доказательства против чиновников МВД по делу расстрела Майдана19:58
- Правила получения наследства: внесена значимая поправка19:45
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"