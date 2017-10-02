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Новый курс евро шокирует украинцев

02.10.2017 10:31
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Новый курс евро шокирует украинцев

Стало известно, какой курс главных мировых валют приготовил Нацбанк к началу новой недели

Так, к понедельнику, 2 октября, курс доллара и евро стремительно подорожали.

Стоимость американского доллара 2 октября составила 26,57 гривны.

Соответственно, за выходные амеркианская валюта прибавила в цене 5 копеек. На черном рынке доллар торгуется по 26,55 грн при покупке и 26,67 грн при продаже.

Евро в свою очередь также прибавило в цене, правда, намного существеннее – на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и составила 31,37 гривны.

На черном рынке евровалюту покупают по 31,36 грн и продают по 31,55 грн.

Как ранее писала  Politeka, Международная сеть Transparency International призывает украинскую власть сформировать независимый антикоррупционный суд как часть юридических обещаний Украины и ее договоренностей с ЕС и МВФ.

Напомним, прогнозный среднегодовой курс в проекте госбюджета-2018 составляет 29,3 грн/долл, курс на конец года — 30,1 грн/долл.

Ранее украинские экономисты честно рассказали украинцам, что будет с курсом гривны до конца 2017 года

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, евро, курс валют
 
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