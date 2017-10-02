Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Оккупационные власти Крыма начали набор жителей АРК в ВС РФ

02.10.2017 07:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупационные власти Крыма начали набор жителей АРК в ВС РФ

«Власти», аннексировавшие Крымский полуостров, начинают с сегодняшнего дня, 1 октября 2017 года осеннюю призывную кампанию в городе Севастополе. Как сообщила в своем «Фейсбуке» одна из правозащитниц, по результатам призыва четыре сотни севастопольцев будут направлены на прохождение службы в армии Российской Федерации.

Как информирует replyua.net, на сайте «Кабинета министров» города Севастополь 27 сентября появилось сообщение, что такая информация была обнародована на расширенном заседании комиссии по призывам, председателем которой был «заместитель губернатора» Севастополя Юрий Кривов. 

В сообщении также отмечается, что из четырех сотен призванных жителей Автономной Республики Крым более сотни будут направлены на прохождение военной службы за границами полуострова. Российский военный комиссар Севастополя Алексей Астахов заявил: «Призывники из города Севастополя будут направлены на прохождение воинской службы в подразделения Севастополя, Крымса, Ростовской, Московской областей, а также Краснодарского края и некоторые другие субъекты». 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, призыв
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх