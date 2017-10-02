Оккупационные власти Крыма начали набор жителей АРК в ВС РФ

02.10.2017 07:10

«Власти», аннексировавшие Крымский полуостров, начинают с сегодняшнего дня, 1 октября 2017 года осеннюю призывную кампанию в городе Севастополе. Как сообщила в своем «Фейсбуке» одна из правозащитниц, по результатам призыва четыре сотни севастопольцев будут направлены на прохождение службы в армии Российской Федерации.



Как информирует replyua.net, на сайте «Кабинета министров» города Севастополь 27 сентября появилось сообщение, что такая информация была обнародована на расширенном заседании комиссии по призывам, председателем которой был «заместитель губернатора» Севастополя Юрий Кривов.



В сообщении также отмечается, что из четырех сотен призванных жителей Автономной Республики Крым более сотни будут направлены на прохождение военной службы за границами полуострова. Российский военный комиссар Севастополя Алексей Астахов заявил: «Призывники из города Севастополя будут направлены на прохождение воинской службы в подразделения Севастополя, Крымса, Ростовской, Московской областей, а также Краснодарского края и некоторые другие субъекты».