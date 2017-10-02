ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА БУДЕТ СОЗДАН НОВЫЙ СУД

02.10.2017 11:08

В Киеве планируют создать Высший суд, который будет уполномочен решать вопросы интеллектуальной собственности



Соответствующий указ уже подписал глава государства.

Вопрос финансирования проекта будет решать Кабинет министров. Документ должен будет вступить в силу в день своего опубликования.



Раннее сообщалось о том, что правительство осуществило ликвидацию Государственной службы интеллектуальной собственности.



30 сентября было проведено заседание Высшего совета правосудия, на котором обсуждали вопрос осуществления взаимодействия между Государственной судебной администрацией и Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.



Согласно сообщениям «Судебно-юридической газеты», еще в 2001 году была сформирована палата по вопросам интеллектуальной собственности. Судью хозяйственных судов считают, что в рамках проведения судебной реформы следовало бы относить рассмотрение дал, которые касаются вопросов интеллектуальной собственности именно к деятельности хозяйственных судов, так как они имеют и опыт, и судебную практику в этой области.





