Пополнение в ХК «Донбасс»: форвард Александр Костиков подписал контракт с донецким клубом

02.10.2017 20:45

ХК "Донбасс" пополнился новым игроком. 20-летний воспитанник школы московского "Динамо" Александр Костиков будет выступать за дончан под 14-м номером.



Молодой форвард дебютировал в Молодежной хоккейной лиге за "Мамонтов Югры" из Ханты-Мансийска, однако провел там всего один матч, после чего сменил клубную прописку несколько раз, пока не закрепился в хоккейном клубе "Челны", за который провел 22 матча, набрав 9 (4+5) очков.



Сезон-2016/17 Александр провел в Национальной молодежной хоккейной лиге, в 20 играх набрав 14 (7+7) очков. Этот сезон форвард начал в команде "Црвена Звезда", забросив четыре шайбы в шести играх кубка Беларуси.

Источник: http://hcdonbass.com/