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Пополнение в ХК «Донбасс»: форвард Александр Костиков подписал контракт с донецким клубом
02.10.2017 20:45
ХК "Донбасс" пополнился новым игроком. 20-летний воспитанник школы московского "Динамо" Александр Костиков будет выступать за дончан под 14-м номером.
Молодой форвард дебютировал в Молодежной хоккейной лиге за "Мамонтов Югры" из Ханты-Мансийска, однако провел там всего один матч, после чего сменил клубную прописку несколько раз, пока не закрепился в хоккейном клубе "Челны", за который провел 22 матча, набрав 9 (4+5) очков.
Сезон-2016/17 Александр провел в Национальной молодежной хоккейной лиге, в 20 играх набрав 14 (7+7) очков. Этот сезон форвард начал в команде "Црвена Звезда", забросив четыре шайбы в шести играх кубка Беларуси.
Источник: http://hcdonbass.com/
Теги: Донбасс, спорт, хоккей
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