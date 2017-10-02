Правила получения наследства: внесена значимая поправка

02.10.2017 19:45

В Украине изменили правила получения наследства – гражданам разрешили бороться за свои права по истечении 6 месяцев

Напомним, раньше все, кто не уложился в полугодовой срок, оставался ни с чем.

Теперь в суде достаточно доказать то, что вы не знали, что вам что-то полагается с имущества усопшего. К примеру, нотариус мог проявить халатность, не известив вас соответствующим образом об открытии дела наследования. Соответствующую позицию выдал Верховный суд по делу под № 6-1320цс17.

Для того, чтобы доказать отсутствие уведомления, достаточно лишь подтвердить то, что по почте вы по конкретному адресу заказных/рекомендованных писем под роспись не получали. Хотя и в этом случае есть хитрости, которые позволяют оспорить даже письмо под роспись — почтальон мог вручить его не тому человеку.

Кроме того, юристы уверяют, что к нотариусу несложно предъявить претензии, поскольку у нас в стране нет единых требований, указывающих какая информация должна содержаться в завещании. По общим правилам в завещании указывают ФИО и, может быть, дата рождения наследников. А без конкретных данных уведомить их почти невозможно. Только ответственные нотариусы обращаются в адресное бюро, чтобы узнать, где точно проживает наследник.

В связи с новыми правилами, юристы предрекают массу новых судебных разбирательств – будут оспариваться дела, по которым наследник, не знавший о своем праве, уже пытался отстоять права, но получил отрицательное решение суда.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на UBR