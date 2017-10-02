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Рева подсчитал, как изменится минимальная пенсия в Украине
Министр считает, что выплаты нужно повышать на 15%, а не на 10%
В случае принятия пенсионной реформы с 1 октября 2017 года минимальная пенсия в Украине увеличится до 1452 грн. Об этом заявил синистр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Есть предложение, и мы его поддерживаем, чтобы по году у нас рост социальных выплат, то есть пенсий, шло не на 10%, а на 15% – не на 61 грн люди получили бы больше, а на 140… Если это будет принято, то с 1 октября минимальная пенсия в Украине будет составлять 1452 грн", – сказал министр в эфире "112 Украина".
По его словам, дата фактического повышения пенсий зависит от того, когда Верховная Рада пример пенсионную реформу.
Как отмечали в Кабмине ранее, пенсии в любом случае осовременят с 1 октября, но задним числом, так как парламент не успел принять закон к нужной дате.
Напомним, также принятие в Украине пенсионной реформы критически важно для четвертого пересмотра программы и выделения Украине пятого транша Международного валютного фонда (МВФ). При этом Всемирный банк (ВБ) и МВФ в совместном письме к правительству Украины выразили опасения внесенными в законопроект о пенсионной реформе изменениями во время его подготовки ко второму чтению.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсия
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