Штепа: «Старец мне говорил, что в 2018 году я буду руководить Украиной»

02.10.2017 10:50

Неля Штепа, бывший скандальный мэр Славянска, снова выступила с громким заявлением, пообещав всем украинцам, что в следующем году она придет к власти в стране.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, Штепа подчеркнула, что это обязательно произойдет, и сейчас ее судьбой управляет Бог. «Старец Зосима, царство ему небесное, давным-давно сказал: ты в 2018 году будешь руководить Украиной... Если это надо будет, я готова. Все в руках Господа Бога. Если он решит, что нужна стране мама, которая действительно сделает эту страну богатой и мирной, то да», - подчеркнула бывший мэр. Также она добавила, что в случае, если ей не удастся возглавить всю Украину, она готова довольствоваться только Славянском.



«Мне достаточно будет моего города Славянска; что я каждый день буду видеть свою семью, своих детей. Я соскучилась по своим внукам!», - отметила Штепа. Бывшего мэра задержали летом 2014 года и обвинили в сотрудничестве с боевиками. В сентябре этого года Штепа была помещена под домашний арест.