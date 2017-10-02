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Штепа: «Старец мне говорил, что в 2018 году я буду руководить Украиной»

02.10.2017 10:50
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Штепа: «Старец мне говорил, что в 2018 году я буду руководить Украиной»

Неля Штепа, бывший скандальный мэр Славянска, снова выступила с громким заявлением, пообещав всем украинцам, что в следующем году она придет к власти в стране. 

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, Штепа подчеркнула, что это обязательно произойдет, и сейчас ее судьбой управляет Бог. «Старец Зосима, царство ему небесное, давным-давно сказал: ты в 2018 году будешь руководить Украиной... Если это надо будет, я готова. Все в руках Господа Бога. Если он решит, что нужна стране мама, которая действительно сделает эту страну богатой и мирной, то да», - подчеркнула бывший мэр. Также она добавила, что в случае, если ей не удастся возглавить всю Украину, она готова довольствоваться только Славянском. 

«Мне достаточно будет моего города Славянска; что я каждый день буду видеть свою семью, своих детей. Я соскучилась по своим внукам!», - отметила Штепа. Бывшего мэра задержали летом 2014 года и обвинили в сотрудничестве с боевиками. В сентябре этого года Штепа была помещена под домашний арест. 



Теги: политика, Украина, Донбасс
 
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