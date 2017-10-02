Сигнал тривоги: на Донбасі помітили бойовика в українському «пікселі»

02.10.2017 18:30

Військовослужбовець ЗСУ побачив представника підконтрольних Росії незаконних збройних формувань, котрий одягнув українську військову форму. Як передає replyua.net, про це на власній сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко. Він зазначив, що фотографію найманця РФ в українському «пікселі», який займався облаштуванням бліндажів, зробив український розвідник.



«Ось у нас є таке фото. Звісно, хтось може сказати, що бойовик пішов в «військторг» та придбав українську форму, яка коштує тисяча сто гривень. І що тут такого? Тільки «військторг» - на нашому боці. Новий «піксель» почав змінювати армійський «дубок» в чотирнадцятому році і на той бік міг потрапити лише контрабандою », - написав журналіст.



На переконання Цаплієнка, найманці можуть скористатися військовою формою України для того, аби здійснити провокації перед спостерігачами ОБСЄ. Крім того, таким чином бойовики можуть вдаватися до терору місцевих мешканців та звинувачувати українських солдатів. «Саме таку тактику використовували спецзагони НКВС для того, щоб дискредитувати УПА», - зазначив він.