Украинцам готовят новую тарифную бомбу, цены взлетят

02.10.2017 14:12

Ближайшие несколько лет коммунальные тарифы в Украине будут дорожать

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Так, відповідно до опублікованого консенсус-прогноза міністерства за вересень, в 2018 році тариф на газ для населення подорожчає на 19%. При цьому тариф на опалення, гарячу воду і електроенергію планується підняти на 20%.

Більш того, зростання тарифів на комунальні послуги очікує українців і в 2019 році. Планується підняти тариф на газ на 12,5%, а на опалення, електроенергію і гарячу воду на 17,5%.

Нагадаємо, за словами міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, опалювальний сезон в Україні може початися раніше запланованих термінів. Причиною такого рішення чиновник називає похолодання, яке прогнозують синоптики.

Як повідомляла Politeka, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснив, що ситуацією з комунальними послугами та тарифами на них українців загнали в глухий кут. При цьому постачальники ще й наживаються за рахунок кишень пересічних громадян

Джерело: Politeka