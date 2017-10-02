Украинцам рассказали, когда ожидать появления скоростного ж/д сообщения

02.10.2017 16:38

Скоростное железнодорожное сообщение в Украине может быть запущено не ранее, чем через 10 лет. Об этом рассказали эксперты транспортного рынка, передает facenews.

"Самый оптимистический сценарий, например, для маршрута Киев-Винница-Хмельницкий-Львов – это 10 лет. Аналогично – для маршрута Киев-Полтава-Харьков", – считает бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

Эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов еще более пессимистичен в своих прогнозах.

"Даже в 15-20 лет – слабо верится", – заявил он.

Причиной этого, по оценкам экспертов, является отсутствие на сегодняшний день у государства финансовых возможностей для поддержки подобных проектов.

"Все скоростные железнодорожные проекты в мире имеют бюджеты в десятки миллиардов долларов", – отметил Александр Кава, добавив, что наше государство сейчас не сможет себе такого позволить.

Источник: https://from-ua.com