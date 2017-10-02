Украине грозит повторение каталонского сценария: где и когда

02.10.2017 18:15

По окончанию оккупации, Крым и Донбасс могут потребовать независимости, поэтому Украине сейчас нужно внимательно следить за развитием событий в Каталонии и учиться на ошибках испанских властей

Об этом Politeka заявил эксперт по международным вопросам фонда «Майдан иностранных дел» Алексей Куропятник.

«Украине сейчас надо посидеть и подождать, потому что особых угроз на сегодняшний день нет, есть уроки, которые нужно извлечь из ситуации, как правильно власти себя вести в подобных случаях и как учитывать момент законности и правильности. У нас похожая ситуация может возникнуть, когда вернутся Крым и Донбасс, поэтому нужно будет искать баланс», — заявил Куропятник.

Напомним, в испанской провинции Каталония состоялся референдум о независимости. Официальный Мадрид выступал категорически против референдума. В результате между каталонцами и правоохранителями состоялись стычки, в результате которых пострадали не менее 800 человек.

Источник: Politeka