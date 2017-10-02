В ГПУ обнародовали доказательства против чиновников МВД по делу расстрела Майдана

02.10.2017 19:58

Один из обвиняемых – глава департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины

Следствие по делам против Майдана собрало достаточно доказательств против тех, кто служил на тот момент в правоохранительных органах, и его дискредитируют безосновательно. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюк на брифинге 2 октября, передает "Украинская правда".

Горбатюк отметил, что преступления против протестующих 2013-2014 годов совершались в разных формах, но самые тяжелые последствия вызвали избиения и убийства на улицах. Сейчас потерпевшими по делу признаны более 1,5 тысяч человек.

Он напомнил, что сообщено о подозрении организаторам – бывшему президенту Виктору Януковичу, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и его заместителю Виктору Ратушняку. При этом непосредственные приказы "Беркуту" давали из департамента общественной безопасности МВД, рассказал Горбатюк.

"Примерно 8 месяцев назад мы уже сообщили о подозрении одному из руководителей того управления Владимиру Грыняку, который был начальником управления департамента общественной безопасности, а сегодня является руководителем управления общественной безопасности Национальной гвардии. Он не был отстранен, несмотря на наши ходатайства, и суд отказал в избрании меры пресечения в виде ареста", – констатировал он.

По словам представителя ГПУ, Грыняк использует свое служебное положение для оказания влияния на досудебное расследование.

Как рассказал представитель прокуратуры, Грыняку инкриминируют:

координирующие действия в организации противодействия протестным акциям, в частности координация штурма Майдана с 18 на 19 февраля;

незаконное финансирование силовиков; обеспечение подразделений для выхода на места.

Горбатюк отметил, что использовались нелегальные средства, "предоставленные бывшим руководством государства для финансирования "беркутовцев" и других привлеченных подразделений: во время каждого события дополнительно выдавались средства руководством за "хорошую работу", так сказать".

Как передает УНИАН, по словам Горбатюка, во время Майдана "беркутовцы" и представители других правоохранительных подразделений получили наличными из "черной кассы" 50 млн грн "премий" за противостояние "майдановцам".

Представитель прокуратуры сообщил, что не только Грыняка, но и Сергея Поготова, Игоря Бабича и Анатолия Серединского из департамента общественной безопасности МВД обоснованно подозревают в причастности к применению насилия на Майдане, хотя они и не были на передовой, а координировали действия силовиков.

Так, об их причастности свидетельствуют показания командиров спецподразделений и данные телефонных соединений с подразделениями "Беркута" 18-19 февраля 2014 года, во время разгона мирного шествия и штурма Майдана.

Поготов тогда был первым заместителем начальника департамента общественной безопасности МВД – начальником управления, Серединский занимал должность начальника отдела организации службы общественной безопасности, Бабич был главным инспектором этого же отдела.

"На сегодняшний день Поготов уже не работает в Нацполиции... Грыняк руководит управлением общественной безопасности Нацгвардии, Бабич стал руководителем департамента превентивной деятельности Нацполиции – это фактически то же подразделение, только оно сейчас изменило название... Серединский стал заместителем Бабича в этом же департаменте", – сообщил Горбатюк.

"Мы инкриминируем им совместную деятельность во время протестных акций, но связи между ними и сегодня сохранились", – добавил он.

Этим лицам инкриминируют не только координацию действий силовиков, но и подготовку разрешения Кабмина на применение гранат усиленного действия, ввозимых из России в качестве помощи (от гранат пострадали более 200 человек).

Горбатюк отметил, что обнародовать без ущерба для следствия может лишь небольшую часть доказательств:

показания командиров спецподразделений, в том числе и "Беркута";

показания, что Серединский и Грыняк участвовали в координации наступления на Майдан, участвовали в совещании, которое проводил под Октябрьским дворцом разыскиваемый Петр Федчук – на тот момент заместитель руководителя киевской милиции;

полковник Грыняк руководил сводным отрядом до конца трагических событий;

18 февраля было соединение Грыняка с Ратущняком, Поготовым и с командирами подразделения "Беркут" – указания от руководства передавались и через Бабича и Серединского;

в частности, 18 февраля – во время активного применения насилия со стороны спецподразделений, – Серединский координировал действия семи подразделений "Беркута", которые привели к избиению и убийству протестующих, Бабич координировал три подразделения "Беркута";

в ночь на 19 февраля – во время штурма, – эти лица также соединялись с "Беркутом": Бабич контактировал с девятью региональными командирами "Беркута", которые были на месте событий, а Серединский звонил шести подразделениям "Беркута".

Напомним, обвинения в адрес чиновников Нацполиции по делу Майдана министр внутренних дел Арсен Аваков считает надуманными.

Министр считает, что следствие должно сосредоточиться на поиске главных виновников, а не искать крайних среди рядовых правоохранителей.

"Я думаю, что если у нас отпускают Лавриновича (экс-министра юстиции. – Ред.), и во всех остальных случаях за три года следствие по Майдану во главе соответствующей группы не нашло других оснований, кроме как привлекать рядового сотрудника полиции по надуманному обвинению, то считаю, что это малодостойное занятие", – сказал Аваков.

Он отметил, что один из обвиняемых – глава департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич – провел 9 месяцев в зоне АТО, имеет боевой опыт, был в Иловайске, освобождал от боевиков Николаевку. Напомним, что ГПУ его подозревает в оформлении документов по завозке спецсредств для правоохранителей во время Майдана.

29 сентября стало известно, что трем экс-чиновникам МВД – Игорю Бабичу, Анатолию Серединскому и Сергею Поготову – Генеральная прокуратура объявила о подозрении в препятствии проведения митингов в 2013-2014 годах в Киеве. Отмечается, что двое из них в настоящее время занимают должности в Нацполиции.

Источик: https://www.segodnya.ua