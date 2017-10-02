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В Кабмине рассказали, когда включат отопление в домах
Во время состоявшейся сегодня, 2 октября, селекторной встречи, на которой обсуждалась подготовка к отопительному сезону, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что подключить к отоплению жилые дома могут примерно 15 октября, а объекты социального значения включат раньше, если поступит соответствующая заявка, сообщает replyua.net.
«Хотел бы обратиться к городским головам, чтобы они постоянно наблюдали за температурой воздуха на улице. Согласно прогнозу можно сказать, что среднесуточная температура не превысит восьми градусов примерно 15 октября. Однако при этом отмечу, что социальные объекты при отметке менее 16 градусов внутри помещения нужно будет включать по заявке», — сказал Зубко. Со слов высокопоставленного чиновника, объекты бюджетной сферы готовы к тому, чтобы там подключать тепло, на 99,9%, а жилой сектор — на 99,4%. В 2016 году тепло в домах Украины включили 5 октября, а завершение отопительного сезона припало на 15 апреля.
Напомним, что в Министерстве экономического развития Украины прогнозируют, что в ближайшие два года в стране вырастут тарифы на все коммунальные услуги.
Теги: Украина, Донбасс, отопление, Кабмин
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