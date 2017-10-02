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В Калиновке взорвалось больше снарядов, чем ВСУ использовали за 3 года на Донбассе
Калиновке Винницкой области огонь уничтожил тридцать две тысячи тонн взрывчатых веществ. Суммарная стоимость сгоревшего арсенала приравнивается к 800 миллионов американских долларов, о чем пишет ТСН.
Как информирует replyua.net, Вооруженные силы Украины не использовали сколько боеприпасов за три года войны на востоке Украины, чем взорвалось из-за инцидента на складах для хранения боеприпасов в Калиновке. В соответствии с данными телевизионного канала, в местах хранения снарядов в Калиновке находилось в общей сложности 200 тысяч тонн боеприпасов, в частности ракет и мин. Согласно неофициальным источникам, огромная часть боеприпасов хранилась под открытым небом без элементарных для того условий. Интересен также тот факт, что охраняли весь этот арсенал всего 63 человека, часть из них – это пенсионеры.
В это же время Министерство обороны Украины предоставило информацию, что в Килиновке было уничтожено более тридцати тысяч тонн снарядов стоимостью 800 миллионов долларов США. Телеканал, в свою очередь, отметил, что за три года проведения антитеррористической операции на Донбассе, армия Украины использовала 24 тысячи тонн снарядов.
Теги: Донбасс, Калиновка, ВСУ
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