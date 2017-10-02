В НБУ сообщили новую причину девальвации гривны

02.10.2017 13:00

Причиной ослабления в течение первого месяца осени текущего года курса национальной валюты Украины по отношению к доллару США является то, что энерготрейдеры традиционно проявляют к нему больший интерес. Как передает replyua.net, такая информация была предоставлена на официальном портале украинского регулятора.



«На гривну в сентябре 2017 года оказывалось, главным образом, сезонное давление, причиной которого является традиционный рост спроса на иностранную валюту со стороны нефте- и газотрейдеров. Этот спрос также усиливался умеренным ростом цен на черное золото на рынке мира», — говорится в сообщении.



Кроме того, в пресс-службе Национального банка сообщили, что сократился объем предложения наличной иностранной валюты со стороны населения, хотя спрос на нее растет. Представители регулятора отмечают, что активизацию спроса населения можно пояснить сезонным ухудшением курсовых ожиданий. Напомним, что еще не так давно руководство Национального банка Украины сообщили, что гривна ослабла по отношению к доллару в связи с сезонными факторами. В частности, в нагнетании обстановки обвиняли средства массовой информации.