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В Украине вводят международный налоговый стандарт
02.10.2017 17:18
С 2020 года в Украине начнется автоматический обмен информацией о финансовых счетах нерезидентов по международному стандарту Common Reporting Standard, который был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и одобрен G20. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров, передает facenews.
Первый обмен налоговой информацией состоится по результатам 2019 года.
"Такая дата является вполне реалистичной. Мы понимаем, что до того времени надо внести соответствующие изменения в законодательство и обеспечить высокие стандарты безопасности и конфиденциальности полученных данных", – отметил министр финансов Украины Александр Данилюк.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, налог
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