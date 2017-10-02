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Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания
В Одессе около 300 тысяч жителей могут остаться без отопления
Об этом сообщает Стена.
Всему виной процесс ликвидации городской ТЭЦ. Об этом стало известно на заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Одесского горсовета.
На заседании заявили, что существует проблема в заключении договора между ТЭЦ и НАК “Нафтогаз Украины” на поставку газа, поскольку работа теплоэлектроцентрали приостановлена по ходатайству арбитражного управляющего.
Заместитель директора Департамента городского хозяйства Сергей Агуца подтвердил, что станция давать тепло не будет. За решением он предложил обратится в Кабмин.
“Это означает, что люди, работающие на ТЭЦ, должны быть уволены, а мощности не должны использоваться. Если это произойдет, то коммунальное предприятие “Теплоснабжение города Одессы” не сможет получать тепловую энергию от ТЭЦ”, – прокомментировала ситуацию директор юридического департамента горсовета Инна Поповска.
Однако именно Одесский горсовет является одной из сторон в судебном деле о банкротстве ТЭЦ, поэтому мэрия намерена просить суд отложить окончание процесса. Очередное заседание по этому делу назначено на 10 октября в хозяйственном суде.
Столичные же теплопоставщики начали массово угрожать киевлянам судами, пеней и арестом имущества за неуплату коммунальных долгов. Должники жалуются, что их требования о перерасчетах платежей игнорируются.
Перед отопительным сезоном киевлянам все чаще вручают “письма счастья”, где указано, что на них подают в суд, по решению которого с них взыщут сумму долга, штрафную пеню, судебные затраты и даже услуги адвоката. В киевских судах уже даже назначены такие заседания.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Одесса, погода, мороз, холод
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