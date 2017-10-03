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Доллар в Украине подскочил до максимума с весны
На сегодня, 3 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,65 грн;
1 евро – 31,3 грн;
10 российских рублей – 4,61 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, повысился еще на восемь копеек. За прошлую неделю доллар подорожал суммарно на 26 копеек. В целом "зеленый" не стоил так дорого с конца апреля, сообщает segodnya.ua.
Курс евро упал на 7 копеек. Как известно, стоимость евровалюты в Украине напрямую зависит от курса евро к доллару, который накануне упал из-за референдума в Каталонии.
Российский рубль "поправился" на три копейки.
В понедельник, 2 сентября, курс доллара на межбанковском валютном рынке практически не изменился; торги завершились котировками 26,6 – 26,63 грн/долл. Евро на межбанке торговался на уровне 31,24 – 31,28 грн, понизившись на 21-22 копейки. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2017 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., в 2018 году – на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. В проекте государственного бюджета, который 15 сентября Кабмин внес в парламент, указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".
Эксперты на конец 2017 года дают другие прогнозы: в Центре Разумкова обещают курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни.
За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за первое полугодие 2017 года укрепилась к доллару на 4%;
Согласно "индексу БигМака", доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Исторический максимум курса евро – 34,04 грн.
Теги: Украина, Донбасс, евро, НБУ, доллар, гривня, обмен валют, курс валют, Минфин
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