Доллар в Украине подскочил до максимума с весны

03.10.2017 12:54

На сегодня, 3 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,65 грн;

1 евро – 31,3 грн;

10 российских рублей – 4,61 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, повысился еще на восемь копеек. За прошлую неделю доллар подорожал суммарно на 26 копеек. В целом "зеленый" не стоил так дорого с конца апреля, сообщает segodnya.ua.

Курс евро упал на 7 копеек. Как известно, стоимость евровалюты в Украине напрямую зависит от курса евро к доллару, который накануне упал из-за референдума в Каталонии.

Российский рубль "поправился" на три копейки.

В понедельник, 2 сентября, курс доллара на межбанковском валютном рынке практически не изменился; торги завершились котировками 26,6 – 26,63 грн/долл. Евро на межбанке торговался на уровне 31,24 – 31,28 грн, понизившись на 21-22 копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2017 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., в 2018 году – на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. В проекте государственного бюджета, который 15 сентября Кабмин внес в парламент, указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

Эксперты на конец 2017 года дают другие прогнозы: в Центре Разумкова обещают курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за первое полугодие 2017 года укрепилась к доллару на 4%;

Согласно "индексу БигМака", доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Исторический максимум курса евро – 34,04 грн.