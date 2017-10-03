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Ярош объявил о формировании на Донбассе третьего батальона УДА
На Донбассе началось формирование третьего отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии. Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош в интервью "Апострофу".
По его словам, потребность в такой силе назрела именно сейчас. Многие командиры за время боевых действий "выросли", а потому стало целесообразным сформировать новый батальон.
"Главную ставку мы сейчас делаем на так называемые дефицитные воинские специальности. Ведь чтобы подготовить хорошего минометчика – нужно время. Это не просто стрелок-пехотинец, который будет в окопе лежать и контролировать какой-то сектор. Это совсем другой уровень. Подготовить аэроразведку – это совсем другой уровень", - отметил он.
По словам Яроша, в формировании новой воинской части УДА смогут принять участие отдельный легкопехотный отряд "Вольф", отдельный легкопехотный отряд "Черный туман", отдельный легкопехотный отряд "Волынь".
"Если будет необходимость, мы будем видеть необходимость пребывания наших боевых частей на фронте – они там будут находиться, как бы кому-то чего-то ни хотелось. Если же такая необходимость отпадет – мы будем заниматься территориальной обороной, чем мы уже занимаемся, в принципе. И кто-то в резерв идет", - сообщил Ярош.
Теги: Украина, Донбасс, армия, формирование, Ярош, добровольческие батальоны
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