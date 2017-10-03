- Военный обозреватель рассказал, чего боится Путин на Донбассе08:04
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией07:29
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ21:58
- Космос покорят три украинские ракеты21:45
- Кабмин передумал публиковать стоимость газа для украинцев21:30
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания21:16
- Пополнение в ХК «Донбасс»: форвард Александр Костиков подписал контракт с донецким клубом20:45
- В ГПУ обнародовали доказательства против чиновников МВД по делу расстрела Майдана19:58
- Правила получения наследства: внесена значимая поправка19:45
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
За прошедший месяц (с 1 сентября по 1 октября 2017 года) к берегам оккупированной Автономной Республики Крым приплыли 30 кораблей, которые принадлежат разным странам. В Министерстве ВОТ и ВПЛ рассказали, какие государства не брезгуют морским сотрудничеством с агрессором на оккупированном полуострове. Про это информирует украинское министерское ведомство, которое курирует вопросы временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает "Диалог.UA".
В период с 1 сентября по 1 октября этого года министерство сообщает о заходе трех десятков грузовых судов к портам Крымского полуострова, который находится под российской оккупацией. В общем данными судами совершено 79 "причаливаний" в морские вокзалы таких городов, как Керчь, Севастополь и Феодосия.
Из них 23 судна под триколором РФ и 7 - под знаменами других государств: Палау, Сьерра-Леоне, Того и Танзании. Также в министерстве добавляют, что 5 судов под флагами Мальты, Панамы, Танзании, Того и России прибывали в акватории городов Севастополь, Феодосия и Ялта, однако они не осуществляли захода в терминалы портов.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, Севастополь, Ялта, сотрудничество, корабли
- В России уничтожены два предателя Украины из Севастополя, воевавшие на стороне силовиков в Дагестане
- Янукович встретится с Путиным в июле
- Донецкие "гастролеры" навели шороху в Севастополе
- В Крыму отмечается активность войск РФ
- Березовский призывал украинских моряков к измене (ВИДЕО)
- В Кремле прокомментировали слова Савченко о временной сдаче Крыма ради возвращения Донбасса.
- В Мариуполе появился приют для бездомных собак. ВИДЕО07:45
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- СМИ раскопали сенсацию, всполошившую Пентагон: Минобороны России умудрилось "сунуть нос" в систему киберзащиты оборонного ведомства США08:26
- Военный обозреватель рассказал, чего боится Путин на Донбассе08:04
- В Мариуполе появился приют для бездомных собак. ВИДЕО07:45
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией07:29
- Болельщики избили чемпионов Польши за отвратительную игру22:37
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ21:58
- Космос покорят три украинские ракеты21:45
- Кабмин передумал публиковать стоимость газа для украинцев21:30
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания21:16
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- В Кремле хотят заменить главаря ДНР проукраинской активисткой