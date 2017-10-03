Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией

03.10.2017 07:29

За прошедший месяц (с 1 сентября по 1 октября 2017 года) к берегам оккупированной Автономной Республики Крым приплыли 30 кораблей, которые принадлежат разным странам. В Министерстве ВОТ и ВПЛ рассказали, какие государства не брезгуют морским сотрудничеством с агрессором на оккупированном полуострове. Про это информирует украинское министерское ведомство, которое курирует вопросы временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает "Диалог.UA".

В период с 1 сентября по 1 октября этого года министерство сообщает о заходе трех десятков грузовых судов к портам Крымского полуострова, который находится под российской оккупацией. В общем данными судами совершено 79 "причаливаний" в морские вокзалы таких городов, как Керчь, Севастополь и Феодосия.

Из них 23 судна под триколором РФ и 7 - под знаменами других государств: Палау, Сьерра-Леоне, Того и Танзании. Также в министерстве добавляют, что 5 судов под флагами Мальты, Панамы, Танзании, Того и России прибывали в акватории городов Севастополь, Феодосия и Ялта, однако они не осуществляли захода в терминалы портов.