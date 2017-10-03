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Не прошло и трех недель обсуждений: Парламент ввел электронное судопроизводство
Верховная Рада ввела электронное судопроизводство, позволила привлекать к судебному процессу экспертов в области права, а судьям - обходить нормы законов, если те противоречат Конституции. Законопроект № 6232 рассматривали в течение почти двух пленарных недель, в результате за него проголосовали 234 народных депутатов. Трансляцию заседаний вел телеканал "112 Украина".
Речь идет о рекордно большом документе объемом более 700 страниц, он вносит изменения в три кодекса - Хозяйственный и Гражданский процессуальный, Кодекс административного судопроизводства, а также в другие законы.
Электронное судопроизводство
Через год после вступления в силу закона начнет действовать электронное судопроизводство. Ожидается, что это повысит беспристрастность судей, ведь для рассмотрения дел их будет выбирать автоматизированная система. Правда, критики подчеркивают, что в случае рассмотрения дела коллегией "честно и справедливо" будут выбирать только одного судью - докладчика, а других будут назначать, а значит, человеческий фактор повлияет на происходящее. А еще если система электронного судопроизводства не будет работать в течение 5 дней - судей для рассмотрения дел также можно будет назначать. Подчеркивают, что эта норма может привести к злоупотреблениям и преднамеренным попыткам прекратить работу системы.
Что это означает для украинцев? Подать документы в суд можно будет в электронном виде, скрепив электронной подписью. И не надо будет подавать копии для всех участников дела - суд отправит им соответствующие файлы. Но есть и нюанс: если иск, апелляцию или кассацию подали в электронном виде, остальные документы в деле нужно посылать так же. И если вы зарегистрировали официальный электронный адрес в системе электронного судопроизводства - все документы по делам, которые вас касаются, будут направлять туда, а не вручать в бумажной форме. За это законопроект тоже подвергают критике, аргументируя это тем, что у человека может не быть постоянного доступа к компьютеру и интернету.
Вместе с тем, право обращаться в суд в бумажной форме остается в силе - в таком случает стоит сознательно не регистрировать в системе официальный электронный адрес.
"Бесспорными плюсами нового проекта Гражданского процессуального кодекса Украины является повышение результативности осуществления судопроизводства путем введения "электронного судопроизводства", введение упрощенных процедур рассмотрения отдельных категорий споров согласно цены иска, категории дела и его общественной важности, сокращение сроков рассмотрения дел, оптимизации порядка рассмотрения дел и приведение его в актуальное для общественных процессов состояние", - убежден председатель Киевского районного суда г. Одессы Сергей Чванкин.
Сколько будет стоить обращение в суд
Станет ли судопроизводство дороже? Да, убежден нардеп от "Оппоблока", член комитета по вопросам правовой политики и правосудия, бывший член Венецианской комиссии Сергей Кивалов.
"Значительно возрастут и ставки судебного сбора. За обращение с апелляционной жалобой придется выложить 150% суммы судебного сбора, уплаченной истцом за обращение с иском (сейчас — 110%), кассационной — 200% от той же суммы (сейчас — 120%). К примеру, в имущественных спорах, касающихся недвижимости, ставки судебного сбора за обращение с апелляционной, кассационной жалобой достигнут 12 630 грн и 16 840 грн соответственно. Просто оплатить судебный сбор будет недостаточно. Если судья-докладчик считает, что сумма уплаченного вами судебного сбора не засчитана в специальный фонд Государственного бюджета Украины, — иск, жалобу или заявление оставят без движения до такого зачисления", - цитируют Кивалова в официальном издании Рады "Голос Украины".
Он добавил, что документ предусматривает и возможность сэкономить. В частности, речь идет о скидке -20% при подаче иска, апелляции или кассации в электронном виде.
Тем временем представитель БПП, председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич подчеркнул, что при доработке документа ко второму чтению убрали нормы о повышении ставок судебного сбора.
"Более того, в связи с тем, что рождаются два новых института - это приказное производство и мировое соглашение, - предлагается применять понижающие коэффициенты: минус 20 процентов при приказном производстве и минус 50 процентов при мировом соглашении", - сказал Князевич.
Наказание истцов за "злоупотребление правами"
Документ обсуждали долго, следовательно, его критиковали многие.
Норма, вызвавшая споры, - право судей руководствоваться нормами Конституции напрямую, если закон противоречит им. Критики подчеркивали, что сейчас признавать нормы законов неконституционными может только Конституционный суд.
Законопроект дает возможность привлечь к судебному делу эксперта в области права. Противники этой нормы утверждают, что именно судья является экспертом в области права и никто другой не может выполнять такую роль.
За время прохождения документом этапов рассмотрения вокруг него разворачивались скандалы, один из которых - протест фракции "Батькивщины" против возможности Хозяйственного суда арестовывать средства на счетах людей, например, если человек задолжал за "коммуналку". Эту норму убрали, поэтому должники защищены от такого вмешательства.
Наиболее сокрушительной критике подверглись нормы, согласно которым на судебные заседания могли бы пускать людей только при наличии свободных мест; суд мог бы выбрать место в зале для ведения съемки - или запретить ее вообще. Однако прямо перед голосованием комитет предложил исключить такие нормы - и нардепы поддержали такую позицию.
Документ направлен на борьбу со "злоупотреблением правами" истцов. Если человек обжаловал решение суда, которое не подлежит обжалованию, продублировал иск, прибег к "заведомо безосновательному отводу" или умышленно не сообщил о людях, которых стоит приобщить к делу, - за это предусмотрены санкции. Суд может вернуть без рассмотрения жалобу, заявление или ходатайство; выписать штраф в размере 2-20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на данный момент это 3 368 - 30 680 грн) или обязать нарушителя оплатить судебные издержки полностью или частично - независимо от того, кто выиграет дело.
Теги: Донбасс, законопроект, суд, Конституция, судопроизводство, Верховная Рада
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