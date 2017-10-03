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Почти половина украинцев хотят работать за границей - опрос
Большинство украинцев хотят работать в Германии, Польше США и Канаде. За пределами страны хотели бы работать 44% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, передает korrespondent.net.
Как отмечается, 37% украинцев из числа тех, кто хотел бы работать за границей, предпочли бы трудоустроиться в Германии, 26% - в Польше, 22% - в США и 21% - в Канаде.
В Италии хотели бы работать 15% опрошенных, в Великобритании - 14%, во Франции или Швеции - по 12%, в Израиле - 11%, в Испании - 9%, в Нидерландах - 7%, в России - 6%. В других странах хотели бы работать менее 5% опрошенных.
При этом процент желающих работать в той или иной стране практически не зависит от региона. В частности, среди желающих работать в Германии 43% на западе Украины, 34% - в центре, 37 – на юге и 30% - на востоке. В Польше больше всего хотят работать в центре (29%) и на востоке Украины (27%), на западе страны – 25%. Аналогичные практические равные показатели по всем регионам и в отношении Канады. В США больше хотят работать на западе и в центре Украины, в России – на востоке страны.
Опрос проводился группой Рейтинг с 8 по 18 сентября 2017 года по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Было опрошено 1200 респондентов. Ошибка погрешности не более 2,8%.
Как сообщалось, украинцы продолжают выезжать за границу в поисках работы. Для этого они чаще всего выбирают Польшу, Израиль, Италию, Германию, Литву, Канаду и Чехию.
Теги: Украина, США, Донбасс, Европейский союз, Канада, работа, украинцы, рейтинг
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