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Украина планирует осуществить наблюдательный полет над территорией России
03.10.2017 09:01
Украинские верификаторы в 2018 году планируют осуществить 12 наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу, сообщает 24tv.ua.
"Украина планирует выполнить 12 наблюдательных полетов на территориях государств-участников Договора по открытому небу с учетом тенденций развития ситуации безопасности, количества военной деятельности на территориях стран Европы и Российской Федерации.
Миссии наблюдательных полетов на территории Российской Федерации Украина планирует провести совместно с государствами-партнерами", – говорится в сообщении.
Эту инициативу Украина представит 5-6 октября в Вене во время заседания Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2018 год.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Европа, наблюдатели, договор
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