В Польше арестовали иностранцев, среди которых есть украинцы. ВИДЕО

03.10.2017 20:56

Пограничная служба Польши заявила, что 11 иностранцев, в том числе и украинцы, задержаны за сбыт продукции, которая была контрабандной. Про это уведомляет "Диалог.UA".

Это случилось в пятницу, 29 сентября. Однако польская полиция рассказала об этом только сегодня.

Операция была направлена главным образом на борьбу с нелегальной миграцией. Как и в предыдущих случаях, мероприятия проводились вечером, но на этот раз в одном из частных помещений, где проходила регулярная торговля. Полиция обнаружила 216 автобусов, заполненных поддельной дизайнерской одеждой, обувью, косметикой ориентировочной стоимостью около 52 миллионов злотых (377 млн 416 тыс 078 гривен).

Фирменные поддельные логотипы продавались в оптовых количествах дилерам и розничным торговцам, а затем распространялись в магазинах, по оптовикам и базарам по всей Польше и в странах Центральной и Восточной Европы.

Задержанными являются иностранцы гражданства индийского, украинского, турецкого, армянского и болгарского. С ними арестовали и нескольких поляков. Все задержанные имели разрешение на пребывание в Польше. Из заключения офицеров известно, что иностранцы сознательно взяли на себя эту процедуру, зная, что они подвергаются уголовной ответственности и даже потере их права на пребывание в Польше.

Сотрудники, ликвидирующие незаконный рынок, препятствовали сбыту незаконных товаров, стоимость которых в месяц могла превышать 200 миллионов злотых (1 млрд 451 млн 600 тыс 300 гривен). Количество обнаруженных подделок и их черная рыночная стоимость позволяет говорить, что как организаторы, так и иностранные рабочие получали огромную прибыль.

Торговля нелегальными товарами наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет. В случае иностранцев, которые на законных основаниях проживают на территории Республики Польша, но нарушили закон, совершив незаконную деятельность, пограничная охрана будет осуществлять деятельность, направленную на повторное рассмотрение законности их пребывания в Польше. Однако не сообщается, сколько украинцев было в банде контрабандистов.