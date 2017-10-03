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В Польше снизили пенсионный возраст
До этого на пенсию в Польше выходили в 67 лет. В Польше 1 октября вернули пенсионный возраст 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, передает Польское радио.
"Это возвращение к состоянию со времен, предшествовавших реформе 2012 года, когда в Польше начали постепенно удлинять возраст выхода на пенсию до 67 лет независимо от пола", - сказано в сообщении.
Выйти на пенсию благодаря новым правилам сможет 331 000 человек.
"В этом году право на пенсию будут иметь 415 000 человек, а решение о выходе на пенсию принимают примерно 82-83% уполномоченных. До сих пор ходатайство в этом деле подали 190 000 человек", - добавили в издании.
В Польше утверждают, что Фонд социального страхования достаточно обеспечен, и денег для будущих пенсионеров хватит.
Ранее сообщалось, что МВФ требовал от Украины пенсионную реформу, которая включает увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин до 63 лет. Однако глава Минсоцполитики сообщил, что Украина не согласилась на предложениеМВФ.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, пенсионер, возраст, МВФ, пенсионная реформа, Минсоцполитики
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