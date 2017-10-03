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В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ВСЕ ОБСУЖДАЮТ РЕФОРМЫ, А ПЕНСИИ ЗАВТРА НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ПО-СТАРОМУ…

03.10.2017 20:31
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В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ВСЕ ОБСУЖДАЮТ РЕФОРМЫ, А ПЕНСИИ ЗАВТРА НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ПО-СТАРОМУ…

Сегодня парламентарии приступили к очередному обсуждению пенсионной реформы. И Премьер-министр Владимир Гройсман, и заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей призвали депутатов ВР принять-таки реформу эту до конца пленарной недели, передает zi.dn.ua.

И министр финансов подтвердил, что ее принятие является необходимым условием получения Украиной очередного (пятого) транша кредита МВФ.

А как ждут реформы этой несколько миллионов пенсионеров, надеявшихся уже в октябре, как им обещало правительство, значительно пополнить свой зачастую скудный семейный бюджет. Но пока пенсии за октябрь им уже завтра начнут выдавать в прежних размерах…



Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, бюджет, МВФ, пенсионная реформа, Верховная Рада, Минфин
 
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