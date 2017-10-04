- Неизвестные осквернили консульство Украины в Польше14:49
- Верховная Рада рассмотрит сразу два законопроекта по Донбассу: президент Порошенко сделал неожиданный "ход конем" - стали известны подробности14:31
- Эксперт: За 10-15 лет на "накопительные пенсии" можно будет купить разве что китайскую расческу14:09
- В Генштабе озвучили неожиданную версию по Калиновке13:51
- Защитники жалуются на питание: "У меня собака лучше ест"10:52
- В ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВА ВНЕСЕНА ВАЖНАЯ ПОПРАВКА10:09
- Кремлевский прихвостень Пушков брызнул ядом после заявления Муженко о подрыве складов в Калиновке: “Там прежде и Вия видели и другую нечисть09:51
- "Укрзализныця" запускает "трансукраинский экспресс"08:40
- На срочную службу осенью призовут более 10 тыс. человек07:20
- "Не имея возможности достичь своих целей на Донбассе военным путем, противник переносит основные усилия в глубину нашей страны", - Муженко подтвердил, что взрывы на складах ВСУ - диверсии России22:36
Эксперт: За 10-15 лет на "накопительные пенсии" можно будет купить разве что китайскую расческу
По словам аналитика, причина появления пункта о втором уровне в тексте закона достаточно банальна: без него, реформа выглядела бы как обычное "обрезание" лишних пенсионеров. Второй уровень пенсионной системы – накопительный – вводится с 1 января 2019 года, сообщает kp.ua.
"Участниками накопительной системы пенсионного страхования являются лица, которые по состоянию на 1 января 2019 года подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию согласно данному Закону, - говорится в тексте законопроекта, принятого ВР 3 октября. – Застрахованные лица, которым на 1 января 2019 года осталось менее 10 лет до достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 данного Закона, имеют право принять решение не платить страховые взносы в накопительную систему пенсионного страхования".
При этом лица пенсионного возраста не могут быть плательщиками страховых взносов в Накопительный фонд.
Введение второго уровня пенсионной системы сегодня - это, скорее, как пожелание счастья на дежурной поздравительной открытке, - отметил в комментарии "КП" в Украине" банковский аналитик Алексей Кущ. - После устроенного "банкопада", у украинцев надолго отпало желание инвестировать свои кровные в отечественный рынок капитала.
Кроме того, как обезопасить эти накопления от девальвационного риска обесценивания гривны и инфляции? За 10-15 лет на накопления можно будет купить разве что китайскую расческу. Кроме того, куда вкладывать? В государственные облигации страны, которая находится в преддефолтном состоянии?
Правда есть вероятность того, что на наш рынок пустят крупные иностранные компании по управлению пенсионными активами. В этом случае они выведут все пенсионные накопления украинцев в иностранные активы, и мы будем развивать бедную экономику США и ЕС.
По словам аналитика, причина появления пункта о втором уровне в тексте закона достаточно банальна: без него, реформа выглядела бы как обычное "обрезание" лишних пенсионеров. Вот и добавили пункт о втором уровне, который в нынешних условиях украинской экономики воспринимается простыми смертными как "небеса обетованные".
Впрочем, заранее радоваться или огорчаться не стоит. По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, накопительную систему вполне могут перенести в очередной раз и с 2019-го она не заработает.
Теги: Украина, Донбасс, страхование, пенсионный фонд, пенсионная реформа, пенсии
- Рева о пенсионной реформе: Будет шок
- Появились новые данные о прибавке к пенсии в Украине
- Эксперт: Умри молодым — спаси Пенсионный фонд
- Пенсионный ликбез. Инвалиды "повзрослели"
- Гройсман назвал главную цель пенсионной реформы и обвинил ее противников в популизме
- Пенсионная реформа в Украине: чего ожидать украинцам или Больше вопросов, чем ответов (ИНФОГРАФИКА)
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО13:32
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР12:49
- "С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег12:41
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО11:59
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»08:49
- Названы нобелевские лауреаты по химии15:00
- Неизвестные осквернили консульство Украины в Польше14:49
- Верховная Рада рассмотрит сразу два законопроекта по Донбассу: президент Порошенко сделал неожиданный "ход конем" - стали известны подробности14:31
- Эксперт: За 10-15 лет на "накопительные пенсии" можно будет купить разве что китайскую расческу14:09
- В Генштабе озвучили неожиданную версию по Калиновке13:51
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО13:32
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР12:49
- "С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег12:41
- Пучдемон: Каталония объявит независимость через несколько дней12:19
- Почему Россия так сильно и так бесполезно поддерживает референдум в Каталонии08:31
- Что означает законопроект об отмене блокады08:16
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО07:53
- 8 правил, которые помогут подростку избежать сексуального насилия07:37
- Проверьте себя на человечность!14:20
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться13:34
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится