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Кабмин выделил деньги на жилье и выдачу паспортов для переселенцев

04.10.2017 19:49
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Кабмин выделил деньги на жилье и выдачу паспортов для переселенцев

Кабинет министров Украины утвердил порядок и условия предоставления субвенции из государственного местным бюджетам для поддержки пострадавших в ходе АТО территорий Донецкой и Луганской областей.
Отмечается, что субвенции выделяются на жилье для внутренне перемещенных лиц и организацию выдачи биометрических паспортов у линии разграничения в центрах административных услуг.
По информации СМИ, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.
Отмечается, что главным распорядителем субвенции является Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Субвенцию предполагается направлять на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов жилого фонда коммунальной собственности для предоставления переселенцам, в том числе во временное пользование; покупку в коммунальную собственность жилья для предоставления во временное пользование переселенцам.
Субвенцию также разрешается направлять на покупку оборудования и программного обеспечения для оформления выдачи внутреннего и загранпаспортов с биометрическим чипом в центрах предоставления административных услуг, которые размещены в населенных пунктах у линии разграничения.
Источник informator



Теги: Донбасс, жилье, паспорт, Кабмин, переселенцы
 
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