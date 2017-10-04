Неизвестные осквернили консульство Украины в Польше

04.10.2017 14:49

В городе Жешув на юге Польши неизвестные вандалы осквернили почетное консульство Украины в этом городе, сделав различные надписи красной краской.

Как сообщил корреспонденту Укринформа представитель городской полиции Жешува Адам Шелёнг, правоохранители пытаются найти злоумышленников, сообщает ukrinform.

"На данный момент никто не задержан, полиция работает над этим. Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и сейчас постараемся выявить злоумышленников", - заявил Шелёнг.

На здании консульства неизвестные вандалы написали на польском языке: "Украина - ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", рядом с гербом Украины нарисовали виселицу и надпись Raus (на нем. языке "прочь"), свастику и надпись на русском "нет".

Как информирует издание Rzeszow-news, люди, которые живут вблизи места происшествия, видели как неизвестный мужчина примерно 30 лет в субботу вечером разрисовывал почетное консульство Украины. Люди призывали, чтобы он перестал это делать, но тот не обращал внимания на замечания.

Это первый такого рода инцидент относительно почетного консульства Украины в Жешуве.