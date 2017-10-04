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Порошенко внес в Раду законопроект о мирном урегулировании ситуации в ОРДЛО

04.10.2017 20:15
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Порошенко внес в Раду законопроект о мирном урегулировании ситуации в ОРДЛО

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Инициатор — президент Украины Петр Порошенко.
Источник informator.



Теги: Донбасс, законопроект, мир, ОРДЛО
 
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