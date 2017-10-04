Главная / Новости / Украина / "После Крыма и Донбасса Россия потеряла Украину навсегда", - известный российский журналист рассказал, чего Путин после войны с Украиной так и не понял
Последние новости раздела
- "После Крыма и Донбасса Россия потеряла Украину навсегда", - известный российский журналист рассказал, чего Путин после войны с Украиной так и не понял17:12
- В Сумской области пропали пограничники: подозревают ФСБ РФ16:52
- Важная новость для предпринимателей: Кабмин поддержал отмену налога на прибыль16:29
- НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС: УКРАИНЦЫ ЛИШАЮТСЯ ОДНОГО ИЗ ВЫХОДНЫХ15:29
- Евросоюз из-за Донбасса хочет запретить полеты самолетов сразу в три украинских города: СМИ узнали причину шокирующего решения европейцев15:11
- Неизвестные осквернили консульство Украины в Польше14:49
- Верховная Рада рассмотрит сразу два законопроекта по Донбассу: президент Порошенко сделал неожиданный "ход конем" - стали известны подробности14:31
- Эксперт: За 10-15 лет на "накопительные пенсии" можно будет купить разве что китайскую расческу14:09
- В Генштабе озвучили неожиданную версию по Калиновке13:51
- Защитники жалуются на питание: "У меня собака лучше ест"10:52
"После Крыма и Донбасса Россия потеряла Украину навсегда", - известный российский журналист рассказал, чего Путин после войны с Украиной так и не понял
04.10.2017 17:12
Аннексия украинского Крыма и оккупация Донбасса навсегда рассорила между собой Россию и Украину, сделав невозможными нормальные отношения между двумя странами. Об этом в интервью российским СМИ заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, передает dialog.ua.
Часто общаясь с кремлевскими политиками и обладая инсайдерской информацией, он утверждает, что ситуация на Донбассе находится в тупике и уже стала замороженным конфликтом.
При этом он заявил, Путин всегда считал украинцев и россиян единым народом, однако до сих пор так и не понял, что одного народа двух стран не только никогда не было, но больше его и не будет, так как Россия потеряла Украину навсегда.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, СМИ
Читайте также:
- "В американской политике голова не знает, что делают ее ноги", - эксперт рассказал о том, как в США решают, как поступить с Украиной
- Как полуостров Крым сдаётся без боя (ВИДЕО)
- Наглости нет предела: путинский мост в Крыму перекроет движение через Керченский пролив крупногабаритным кораблям
- "Культурный бренд РФ" - орудия убийства: путинская Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути" - Сотник
- Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу
- Бывший депутат Госдумы: Путин Донбасс сдаст, а Крым — нет. ВИДЕО
- "Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса15:49
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО13:32
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР12:49
- "С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег12:41
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО11:59
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- Родить ребёнка - как Эверест покорить17:34
- "После Крыма и Донбасса Россия потеряла Украину навсегда", - известный российский журналист рассказал, чего Путин после войны с Украиной так и не понял17:12
- В Сумской области пропали пограничники: подозревают ФСБ РФ16:52
- Президент Украины наградил участников "Игр Непокоренных"16:40
- Важная новость для предпринимателей: Кабмин поддержал отмену налога на прибыль16:29
- Боснийский футболист из-за подката лишился мужского достоинства (ВИДЕО)16:20
- Восемь явных признаков нарушения работы щитовидки16:08
- "Надя, включи тормоза!" - Георгий Тука высмеял заявления Савченко относительно закона о реинтеграции Донбасса15:49
- НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС: УКРАИНЦЫ ЛИШАЮТСЯ ОДНОГО ИЗ ВЫХОДНЫХ15:29
- Евросоюз из-за Донбасса хочет запретить полеты самолетов сразу в три украинских города: СМИ узнали причину шокирующего решения европейцев15:11
- Родить ребёнка - как Эверест покорить17:34
- Восемь явных признаков нарушения работы щитовидки16:08
- Почему Россия так сильно и так бесполезно поддерживает референдум в Каталонии08:31
- Что означает законопроект об отмене блокады08:16
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО07:53
- 8 правил, которые помогут подростку избежать сексуального насилия07:37
- Проверьте себя на человечность!14:20
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться13:34
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"