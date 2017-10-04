"После Крыма и Донбасса Россия потеряла Украину навсегда", - известный российский журналист рассказал, чего Путин после войны с Украиной так и не понял

04.10.2017 17:12

Аннексия украинского Крыма и оккупация Донбасса навсегда рассорила между собой Россию и Украину, сделав невозможными нормальные отношения между двумя странами. Об этом в интервью российским СМИ заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, передает dialog.ua.

Часто общаясь с кремлевскими политиками и обладая инсайдерской информацией, он утверждает, что ситуация на Донбассе находится в тупике и уже стала замороженным конфликтом.

При этом он заявил, Путин всегда считал украинцев и россиян единым народом, однако до сих пор так и не понял, что одного народа двух стран не только никогда не было, но больше его и не будет, так как Россия потеряла Украину навсегда.