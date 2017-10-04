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"Укрзализныця" запускает "трансукраинский экспресс"
Со 2 ноября "Укрзализныця" вводит новый железнодорожный маршрут, который соединит западные и восточные регионы Украины. Новый поезд будет курсировать между Ковелем на Волыни и Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", сообщает Телеканал новостей «24».
"В составе поезда предусмотрено 8 плацкартных и 8 купейных вагонов. Поезд будет курсировать через день по четным числам по направлению Ковель – Харьков и по нечетным числам – обратно. Продажа билетов на этот поезд уже открыта, купейные билеты стоят от 254 гривен, а плацкартные – от 155 гривен", – рассказывают представители государственного перевозчика.
Заметим, что новый поезд №127/128 Ковель – Харьков будет проезжать такие станции Луцк, Ровно, Здолбунов, Шепетовка, Бердичев, Белая Церковь, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Кременчуг, Полтава-Южная – всего около 30 населенных пунктов.
Планируется, что он будет отправляться из Ковеля по четным числам в 14:20 и прибывать в Харьков в 12:10 следующего дня. Из Харькова поезд будет выезжать с 3 ноября по нечетным дням в 13:30, а его прибытие в Ковель ожидается в 10:18.
По мнению руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, с назначением этого поезда еще больше отдыхающих из Слобожанщины посетят туристические объекты Полесья и Волыни, в том числе жемчужину западной Украины – Шацкие озера.
Купить билеты на новый поезд можно уже сейчас.
Теги: Харьков, Ковель, поезд, Укрзализниця
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