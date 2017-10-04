В Генштабе озвучили неожиданную версию по Калиновке

04.10.2017 13:51

Муженко поделился своей версией. Начальник Генерального штаба Виктор Муженко считает, что взрывы на складах в Калиновке были диверсией, и даже сообщил о неких вражеских спутниках над местом происшествия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZIK, передает Сегодня.

Он перечислил признаки, которые могут указывать на диверсию.

"У меня есть ощущение, что это диверсия. Есть много признаков, которые об этом говорят. Например, повреждение системы связи. Это случайность? Возможно. Вследствие, возможно, каких-то ремонтных работ. Повреждение системы энергообеспечения. Винница была в течение часа отключена от света, как раз перед аварией. Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я сейчас не буду называть, в каких именно, потому что это является предметом расследования. Появление космических аппаратов, спутников до события, во время события и после него", – сказал Муженко.

Напомним, вечером, 26 сентября, на складе артиллерийского вооружения недалеко от города Калиновка в Винницкой области произошло ЧП. В 20 километрах от Винницы происходят взрывы на складах с боеприпасами и оружием. Как сообщили в ГСЧС, из города были эвакуированы 30 тысяч человек.

В свою очередь Кабмин принял решение выделить на ликвидацию последствий взрывов под Винницей 100 миллионов гривен.

Как заявлял сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов, ответственность за пожар на складах боеприпасов в г. Калиновка Винницкой области несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная от начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.