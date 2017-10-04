В ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВА ВНЕСЕНА ВАЖНАЯ ПОПРАВКА

04.10.2017 10:09

В Украине изменились условия получения наследства. Верховный Суд Украины внес соответствующую поправку. Теперь, сославшись на нее, - № 6-1320цс17 - наследник может побороться за наследство по прошествии шести месяцев, передает zi.dn.ua.

Ранее, если наследник не вступил в права наследования в течение полугода со дня смерти близкого, то он терял все. Теперь же, после изменения в правилах, решение суда может быть оспорено.

А оспорить решение суда можно следующим образом. Например, если доказать в суде, что наследник не знал о полагающемся ему имуществе. Чтобы это осуществить, необходимо обратиться к адвокату, который должен будет сделать запрос нотариусу и узнать, открывалось ли дело о завещании. После получения официального ответа можно отсчитывать полгода для вступления в права наследства.

Далее нужно доказать халатность нотариуса в том, что он не уведомил наследника о причитающемся ему наследстве. Для этого ему нужно взять официальное подтверждение из почтового отделения, что на адрес наследника не поступало заказных писем.

Юристы предполагают, то данная поправка приведет к судебным тяжбам не только по новым завещаниям. Наследники могут начать судебные разбирательства даже в тех случаях, когда имущество умерших было уже поделено и продано.