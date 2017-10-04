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Верховная Рада рассмотрит сразу два законопроекта по Донбассу: президент Порошенко сделал неожиданный "ход конем" - стали известны подробности
Петр Порошенко внесет в Верховную Раду сразу несколько законопроектов по Донбассу. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в Администрации президента, передает "Диалог.UA".
Предполагается, что документы будут внесены в украинский Парламент уже сегодня, 4 октября. Согласно информации, депутатам предстоит рассмотреть сразу два законопроекта. "Будет два законопроекта: один - о реинтеграции, второй - о замораживании на год закона об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Он позволит вести дипломатические переговоры в различных форматах, в том числе относительно миротворческой Миссии ООН и летальном оружие", - цитирует издание слова собеседника.
Напомним, ранее замминистр по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак рассказал, чего стоит ожидать от закона о реинтеграции Донбасса. В частности, он заявил, что понятие "антитеррористическая операция" заменят "операцией по обороне Украины".
Теги: Донбасс, ООН, Верховная Рада, АТО, Порошенко, миротворцы
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