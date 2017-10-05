Апелляционный суд Киева запретил строительство скандальной АЗС

05.10.2017 22:18

Также в Хозяйственном суде Киева продолжается рассмотрение иска столичной прокуратуры о сносе автозаправочной станции

Апелляционный суд Киева наложил запрет на строительство автозаправочной станции на земельном участке, расположенном на пересечении ул. Ревуцкого и Анны Ахматовой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевская местная прокуратура №2 в суде апелляционной инстанции добилась наложения ареста на земельный участок, расположенный на пересечении ул. Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе г. Киев. Кроме того, решением суда наложен запрет строительства на указанном участке автозаправочного комплекса", – говорится в сообщении.

Ранее суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об аресте земельного участка и запрета строительства на ней. Решение было обжаловано в апелляционном суде.

Кроме этого, на данный момент в Хозяйственном суде Киева продолжается рассмотрение иска столичной прокуратуры о сносе автозаправочной станции.

Напомним, вчера вечером участники митинга разгромили АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве,

Ранее сообщалось, что во время столкновений на акции против строительства АЗС на Ревуцкого в Киеве пострадали около 14 человек, среди них 3 журналиста.

Позже стало известно, что в Киеве во время охраны общественного порядка у строительной площадки пострадали семь полицейских.

Источник: https://kiev.segodnya.ua